«Америка» в 13-й раз стала чемпионом Мексики

«Америка» в гостях обыграла «Крус Асуль» (2:0) в ответном матче финала плей-офф чемпионата Мексики и стала чемпионом страны.
Дубль в составе победителей оформил Эдсон Альварес. Первый матч между командами завершился нулевой ничьей.
Для «Америки» этот чемпионский титул 13-й в истории. Таким образом, «Америка» стала рекордсменом страны по этому показателю, обогнав «Чивас» (12 титулов).
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆— B/R Football (@brfootball) 17 декабря 2018 г.
History for @ClubAmerica_EN 🇲🇽 pic.twitter.com/Zdr5lkOcUN