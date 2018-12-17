«Америка» в 13-й раз стала чемпионом Мексики - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 16:32Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    «Америка» в 13-й раз стала чемпионом Мексики

    «Америка» в гостях обыграла «Крус Асуль» (2:0) в ответном матче финала плей-офф чемпионата Мексики и стала чемпионом страны.

    Дубль в составе победителей оформил Эдсон Альварес. Первый матч между командами завершился нулевой ничьей.

    Для «Америки» этот чемпионский титул 13-й в истории. Таким образом, «Америка» стала рекордсменом страны по этому показателю, обогнав «Чивас» (12 титулов).

    #фк америка#фк крус асуль#чемпионат мексики по футболу
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