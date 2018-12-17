«Америка» в 13-й раз стала чемпионом Мексики

Футбол 17 декабря 2018 16:32 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

«Америка» в гостях обыграла «Крус Асуль» (2:0) в ответном матче финала плей-офф чемпионата Мексики и стала чемпионом страны.

Дубль в составе победителей оформил Эдсон Альварес. Первый матч между командами завершился нулевой ничьей.

Для «Америки» этот чемпионский титул 13-й в истории. Таким образом, «Америка» стала рекордсменом страны по этому показателю, обогнав «Чивас» (12 титулов).