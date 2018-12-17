Спортивный директор «Фенербахче»: Российским клубам тяжело играть в еврокубках в феврале

Футбол 17 декабря 2018 17:34 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Липкин Антон

Турецкий клуб попал на «Зенит» в 1/16 финала Лиги Европы.

Спортивный директор «Фенербахче» Дамьен Коммоли высказался о «Зените», который достался его команде при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы.

«В отличие от прошлого года, «Зенит» проводит хороший сезон, – приводит слова Коммоли официальный сайт УЕФА. – Погода будет холодной, и мы должны держать это в уме.

Российским клубам тяжело играть в еврокубках в феврале, так как в это время у них в чемпионате перерыв. Все наши тренеры и игроки понимают, что жеребьевка очень непростая. Легко не будет точно».

Напомним, «Фенербахче» занял второе место в группе D, набрав восемь очков в шести матчах. В нынешнем сезоне чемпионата Турции у команды 14 очков после 15 туров и 17-е место.

Первый матч пройдет 14 февраля на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, ответный – 21 февраля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.