Спортивный директор «Фенербахче»: Российским клубам тяжело играть в еврокубках в феврале - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Италия - Серия А
    16-й тур
    начало в 22:30
    Аталанта
    Лацио
    0
    0
  • Испания - Примера
    16-й тур
    начало в 23:00
    Алавес
    Атлетик Б
    0
    0
  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 00:00
    Франция
    Норвегия
    0
    0
    • Футбол17 декабря 2018 17:34Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Липкин Антон

    Спортивный директор «Фенербахче»: Российским клубам тяжело играть в еврокубках в феврале

    Турецкий клуб попал на «Зенит» в 1/16 финала Лиги Европы.

    Спортивный директор «Фенербахче» Дамьен Коммоли высказался о «Зените», который достался его команде при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы.

    «В отличие от прошлого года, «Зенит» проводит хороший сезон, – приводит слова Коммоли официальный сайт УЕФА. – Погода будет холодной, и мы должны держать это в уме.

    Российским клубам тяжело играть в еврокубках в феврале, так как в это время у них в чемпионате перерыв. Все наши тренеры и игроки понимают, что жеребьевка очень непростая. Легко не будет точно».

    Напомним, «Фенербахче» занял второе место в группе D, набрав восемь очков в шести матчах. В нынешнем сезоне чемпионата Турции у команды 14 очков после 15 туров и 17-е место.

    Первый матч пройдет 14 февраля на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, ответный – 21 февраля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

    #лига европы#фк фенербахче#фк зенит#коммоли дамьен#чемпионат турции по футболу#рпл#Футбол-Россия
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта