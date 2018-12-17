Олег Кононов: Надеюсь на рост и учебу Лукаса в «Спартаке» - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 18:03Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Олег Кононов: Надеюсь на рост и учебу Лукаса в «Спартаке»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал трансфер бразильского защитника Айртона Лукаса из «Флуминенсе».

    «Молодой игрок, игрок сборной до 21 года. Играет левого защитника, имеет хорошую скорость, выносливость, дриблинг, у него много отличных качеств. Однако, есть и определённые недостатки, так как он игрок молодой, я думаю, что столкнусь с тактическими проблемами. Нужно будет много его наставлять.

    В отборе он действует хорошо. Я посмотрел много игр с ним.

    Селекционный отдел работает серьезно, есть много кандидатов на любую позицию. Мы выявляем проблемы и ищем игрока. У меня было 5 кандидатов, и мы совместно выбрали Лукаса. Надеюсь на его рост и учебу. Понятно, что Чемпионат Бразилии высокого уровня, и просто так там молодой игрок не заиграет», - сказал Кононов в эфире «Матч ТВ».

    В 2018 году Лукас провел 28 матчей за «Флуминенсе» в чемпионате Бразилии и десять – в Южноамериканском кубке и отметился одной голевой передачей. 21-летний бразилец присоединится к «Спартаку» на первом зимнем сборе, который пройдет с 9 по 16 января в Дубае.

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