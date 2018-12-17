Раджа Наингголан: Мне было больно осозновать, что «Рома» хочет продать меня

Футбол 17 декабря 2018 20:03 Источник: Football Italia Автор: Гичунцев Артур

Бельгиец выступал за "волков" с 2014 года.

Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан, подписавший контракт с миланским клубом летом 2018 года, высказался о своем уходе из "Ромы".

"Решение перейти в другую команду далось мне тяжело. В "Интере" я продолжил играть за тренера, который очень хотел видеть меня в составе. У нас отличные отношения со Спаллетти.

Я знал, что "Рома" хочет продать меня, и первое время мне было обидно осозновать это", – приводит слова Наингголана Football Italia.

За "Рому" полузащитник провел 203 матча, забил 33 гола и отдал 29 голевых передач.