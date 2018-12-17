Раджа Наингголан: Мне было больно осозновать, что «Рома» хочет продать меня - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 20:03Источник: Football ItaliaАвтор: Гичунцев Артур

    Раджа Наингголан: Мне было больно осозновать, что «Рома» хочет продать меня

    Бельгиец выступал за "волков" с 2014 года.

    Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан, подписавший контракт с миланским клубом летом 2018 года, высказался о своем уходе из "Ромы".

    "Решение перейти в другую команду далось мне тяжело. В "Интере" я продолжил играть за тренера, который очень хотел видеть меня в составе. У нас отличные отношения со Спаллетти.

    Я знал, что "Рома" хочет продать меня, и первое время мне было обидно осозновать это", – приводит слова Наингголана Football Italia.

    За "Рому" полузащитник провел 203 матча, забил 33 гола и отдал 29 голевых передач.

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