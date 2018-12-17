Гекдениз Карадениз: Шансы «Фенербахче» и «Зенита» примерно равные, но у петербуржцев они чуть выше

Первый матч состоится 14 февраля. Отвтеный – 21-го числа.
Экс-полузащитник "Рубина" и сборной Турции Гекдениз Карадениз прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, в которой "Зенит" встретится с "Фенербахче".
"Считаю, что шансы «Фенербахче» и «Зенита» примерно равные, но у петербуржцев они чуть выше. Сейчас команда Семака идет на первом месте в чемпионате России, а «Фенербахче» занимает предпоследнее место во внутреннем чемпионате страны.
Присутствие в «Фенербахче» российского игрока Романа Нойштедтера будет преимуществом для «желтых канареек», но небольшим.
Недавно «Фенербахче» возглавил Эрсун Янул. Его приход может взбодрить игроков, и это будет преимуществом в противостоянии двух команд", – цитирует Карадениза Sport24.ru.