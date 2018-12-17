Смолов пошутил над «Спартаком» и ЦСКА (видео)

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов подшутил над «Спартаком» и ЦСКА в клубной передаче.
Суть выпуска состояла в том, что футболисты просовывают обе руки в отверстия белого ящика, берут в руки находящийся там предмет и пытаются угадать, что это.
Сначала Смолов взял в руки куски сала и заявил: «Вы серьезно? Это же что-то, связанное со «Спартаком»…».
В следующем испытании в тарелку был насыпан табак для кальяна. Смолов, пощупав его, спросил: «Это овес? Ну а что, много же раньше из ЦСКА было народу...».