Ненад Бьелица: «Виктория» - фаворит, но и у «Динамо» есть шансы - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 00:03Источник: UEFA (УЕФА)

    Ненад Бьелица: «Виктория» - фаворит, но и у «Динамо» есть шансы

    Главный тренер загребского «Динамо» Ненад Бьелица прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой хорватскому клубу досталась чешская «Виктория».

    - Жеребьевка могла быть и лучше, и хуже. «Виктория» перешла в Лигу Европы из Лиги чемпионов, и это, безусловно, качественная команда. Они фавориты, но и у нас есть шансы. Верю, что пройдем дальше.

    Это будут привлекательные матчи для наших болельщиков. Уверен, что многие из них поедут на первый матч в Чехию, а затем у нас будет мощная поддержка дома. С «Викторией» можно играть, - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

    Напомним, что первый матч пройдет 14 февраля, ответная игра состоится 21 числа того же месяца.

    #лига европы#фк виктория пльзень#фк динамо загреб#бьелица неманья
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