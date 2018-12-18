Ненад Бьелица: «Виктория» - фаворит, но и у «Динамо» есть шансы

Футбол 18 декабря 2018 00:03 Источник: UEFA (УЕФА)

Главный тренер загребского «Динамо» Ненад Бьелица прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой хорватскому клубу досталась чешская «Виктория».

- Жеребьевка могла быть и лучше, и хуже. «Виктория» перешла в Лигу Европы из Лиги чемпионов, и это, безусловно, качественная команда. Они фавориты, но и у нас есть шансы. Верю, что пройдем дальше.

Это будут привлекательные матчи для наших болельщиков. Уверен, что многие из них поедут на первый матч в Чехию, а затем у нас будет мощная поддержка дома. С «Викторией» можно играть, - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первый матч пройдет 14 февраля, ответная игра состоится 21 числа того же месяца.