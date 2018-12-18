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Футбол18 декабря 2018 10:11Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Голкипер белорусского «Витебска» погиб в автокатастрофе вместе с женой и ребенком

Об этом сообщает официальный сайт команды.

Голкипер белорусского клуба "Витебск" Андрей Щербаков погиб в автокатастрофе вместе с супругой и ребенком.

Отмечается, что накануне, 17 декабря автомобиль 27-летнего Щербакова занесло на встречную полосу, после чего произошло столкновение с эвакуатором.

В машине, помимо Щербакова, находились его супруга и двое детей. Голкипер, его супруга и один из детей погибли на месте. Второй ребенок выжил и сейчас находится в больнице.

Напомним, футболист выступал за "Витебск" с 2016 года, в составе команды он провел 27 матчей.

#чемпионат белоруссии по футболу#фк витебск#щербаков андрей
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