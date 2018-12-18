Александр Панов: «Зениту» нужен нападающий, как Джеко или Левандовски - Советский спорт
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Футбол18 декабря 2018 10:29Источник: «Спорт уик-энд»Автор: Гичунцев Артур

Александр Панов: «Зениту» нужен нападающий, как Джеко или Левандовски

На данный момент подопечные Сергея Семака занимают 1-е место в таблице РПЛ.

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов высказался об уровне текущего состава питерцев.

"Состав у команды достаточно крепкий, собраны хорошие игроки. Но «Зениту», как и «Спартаку», не хватает завершающего усилия партнеров игрока в атаке. Нужен футболист, который закрывал бы все вопросы голами. Атака требует усиления, нужен бомбардир, который может забить гол из ничего. Такой, как Левандовски, например. Это настоящий нападающий, который может забивать в любой команде. Или такой, как Джеко. Такого плана и уровня игрок нужен «Зениту».

Атакующий потенциал ведь у команды хороший, есть классные полузащитники вроде Кузяева, Шатова, Ерохина, Паредеса, есть на флангах Мак, Анюков, Смольников – это динамичные футболисты. А вот завершать некому. Заболотный? При всем к нему уважении, это форвард таранного плана, он может выйти на замену, продавить, усилить атакующий потенциал. Но он не снайпер, в этом проблема", – приводит слова Панова "Спорт уик-энд".

#Футбол-Россия#РПЛ#фк зенит#панов александр
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