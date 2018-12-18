«Витебск» выразил соболезнования родным и близким погибшего голкипера Щербакова

Футбол 18 декабря 2018 10:39 Источник: ФК «Витебск» Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что футболист вместе с женой и двумя детьми попал в автокатастрофу.

Пресс-служба белорусского "Витебска" выступила с официальным заявлением о гибели 27-летнего голкипера Андрея Щербакова.

"Выдержка из официальной сводки ГАИ: "В Толочинском районе легковушка влетела в эвакуатор: три человека погибли.

Легковой автомобиль занесло, и он влетел в эвакуатор. Водитель и два пассажира погибли. Авария произошла сегодня около 19.00. На 543-м км трассы М1 легковой автомобиль "Киа" занесло, в итоге машину вынесло на встречную полосу, где она влетела эвакуатор "Мерседес". В результате ДТП водитель, его жена и шестилетний сын скончались на месте. Второй мальчик находится в больнице. Выживший ребенок перевозился в детском кресле.

Водитель "Мерседеса" не пострадал. На место ДТП выезжало руководство УВД Витебского облисполкома. В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники ГАИ, Следственного комитета и Госкомитета судебных экспертиз."

Футбольный клуб "Витебск", футболисты, администрация, тренерский штаб выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Андрея и его семьи", – говорится в заявлении клуба.