«Витебск» выразил соболезнования родным и близким погибшего голкипера Щербакова - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    1-й период
    Адмирал
    Динамо М
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 14:00
    Барыс
    Северсталь
    0
    0
    • Футбол18 декабря 2018 10:39Источник: ФК «Витебск»Автор: Гичунцев Артур

    «Витебск» выразил соболезнования родным и близким погибшего голкипера Щербакова

    Ранее сообщалось, что футболист вместе с женой и двумя детьми попал в автокатастрофу.

    Пресс-служба белорусского "Витебска" выступила с официальным заявлением о гибели 27-летнего голкипера Андрея Щербакова.

    "Выдержка из официальной сводки ГАИ: "В Толочинском районе легковушка влетела в эвакуатор: три человека погибли.

    Легковой автомобиль занесло, и он влетел в эвакуатор. Водитель и два пассажира погибли. Авария произошла сегодня около 19.00. На 543-м км трассы М1 легковой автомобиль "Киа" занесло, в итоге машину вынесло на встречную полосу, где она влетела эвакуатор "Мерседес". В результате ДТП водитель, его жена и шестилетний сын скончались на месте. Второй мальчик находится в больнице. Выживший ребенок перевозился в детском кресле.

    Водитель "Мерседеса" не пострадал. На место ДТП выезжало руководство УВД Витебского облисполкома. В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники ГАИ, Следственного комитета и Госкомитета судебных экспертиз."

    Футбольный клуб "Витебск", футболисты, администрация, тренерский штаб выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Андрея и его семьи", – говорится в заявлении клуба.

    #чемпионат белоруссии по футболу#фк витебск#щербаков андрей
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта