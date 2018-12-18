«Спартак-2» проведет сборы в Турции и на Кипре - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 13:05Источник: ФК «Спартак»Автор: Липкин Антон

    «Спартак-2» проведет сборы в Турции и на Кипре

    Вторая команда красно-белых выйдет из отпуска 10 января.

    Стал известен график подготовки «Спартака-2» к весенней части сезона.

    Как сообщает официальный сайт клуба, вторая команда выйдет из отпуска 10 января, после чего в течение двух дней игроки пройдут углубленный медицинский осмотр.

    С 12 по 16 февраля «Спартак-2» будет тренироваться в манеже в Сокольниках. 18 февраля команда отправится на сбор в турецкий Белек, который продлится до 2 февраля. В его рамках красно-белые проведут три контрольных матча (25, 29 января и 1 февраля). С соперниками клуб определится позднее.

    Второй сбор пройдет с 6 по 22 февраля на Кипре, где пройдет Кубок ФНЛ. На групповом этапе «Спартак-2» сыграет с «Факелом» (9 февраля), «Левадией» (12 февраля) и «Авангардом» (15 февраля). С 18 по 21 февраля пройдут матчи плей-офф.

    Напомним, после 24 туров «Спартак-2» набрал 35 очков и занимает девятое место. В первом туре после возобновления чемпионата 3 марта команда сыграет в гостях с «Ротором».

    #фнл#фк спартак-2#Кубок ФНЛ#Футбол-Россия
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