Гари Невилл: Почеттино – идеальный вариант для «Манчестер Юнайтед»

Футбол 18 декабря 2018 13:54 Источник: Sky Sports Автор: Липкин Антон

Манкунианцы отправили в отставку Моуринью.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что новым главным тренером команды должен стать аргентинец Маурисио Почеттино, который сейчас возглавляет «Тоттенхэм».

Во вторник «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку португальца Жозе Моуринью, тренировавшего команду с 2016 года. В сообщении на официальном сайте говорится, что в ближайшее время клуб определится с временным тренером до конца нынешнего сезона.

«Мне посчастливилось побывать на базе «Тоттенхэма», – приводит Sky Sports слова Невилла. – Для меня он идеальный кандидат.

«Манчестер Юнайтед» выбирал тренеров, которые выигрывали еврокубки и национальные чемпионаты.

Я считаю, что команде нужен тренер, отвечающий трем основным принципам футбольного клуба: развитие молодежи, привлекательный футбол и победы в матчах».

Ранее стало известно, что одним из кандидатов на пост временного главного тренера считается Майкл Кэррик, после завершения карьеры вошедший в тренерский штаб Моуринью.

Добавим, что Почеттино работает в «Тоттенхэме» с 2014 года. Ранее он тренировал «Эспаньол» (2009-2012) и «Саутгемптон» (2013-2014).