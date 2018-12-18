Корнаухов назначен директором школы ЦСКА - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 15:03Источник: ПФК ЦСКААвтор: Липкин Антон

    Корнаухов назначен директором школы ЦСКА

    С 2010 года он работал в ДЮСШ тренером.

    ЦСКА объявил о назначении Олега Корнаухова директором школы клуба, сообщает официальный сайт армейцев.

    Ранее занимавший эту должность Олег Малюков останется в структуре академии и будет заместителем директора, отвечая за ряд направлений, включая ДЮСШ ЦСКА-2, который ранее курировал Корнаухов.

    Спортивный директор ДЮСШ ЦСКА Сергей Никитин покинул клуб. «Мы выражаем Сергею Ивановичу благодарность за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении ЦСКА.

    Напомним, Корнаухов выступал за ЦСКА с 1998 по 2003 годы. В составе клуба он стал серебряным (1998) и бронзовым (1999) призером чемпионата России, а также обладателем (2002) и финалистом (2000) Кубка России.

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