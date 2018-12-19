Дубль «Спартака» проведет сборы в Турции и на Кипре - Советский спорт
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    • Футбол19 декабря 2018 20:30Источник: ФК «Спартак»

    Дубль «Спартака» проведет сборы в Турции и на Кипре

    Дубль московского «Спартака» выйдет из отпуска и пройдет медосмотр 10 января, а на следующий день вылетит в Турцию, сообщает официальный сайт красно-белых.

    Первый сбор продлится до 20 января. С 23 января по 2 февраля команда Алексея Лунина будет готовиться к возобновлению сезона на Кипре, где примет участие в турнире.

    6 и 7 февраля дублеры проведут тренировки в зале, а 8-го снова отправятся на Кипр. Товарищеские матчи запланированы на 12, 15 и 19 февраля.

    20-го команда вернется в Москву, где 27 февраля проведет перенесенный матч второго тура молодежного первенства против «Локомотива».

    #Футбол-Россия#фк спартак#сборы
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