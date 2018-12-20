«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка лиги - Советский спорт
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    • Футбол20 декабря 2018 00:40Источник: «Советский спорт»

    «Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка лиги

    В четвертьфинале Кубка английской лиги «Тоттенхэм» на поле стадиона «Эмирейтс» обыграл «Арсенал» со счетом 2:0.

    У победителей встречи голами отметились Сон Хын-Мин и Деле Алли, забившие на 20-й и 59-й минутах соответственно.

    Таким образом, «Тоттенхэм» вышел в полуфинал турнира. Своего следующего соперника «шпоры» узнают позднее.

    Кубок английской лиги
    1/4 финала

    «Арсенал – «Тоттенхэм» – 2:0 (1:0)

    Голы: Сон, 20; Алли, 59

    «Арсенал»: Чех, Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос, Монреаль, Гендузи (Нкетиа, 65), Джака, Рэмзи, Мхитарян (Косьельни, 46), Ивоби (Ляказетт, 58), Торрейра, Обамеянг.

    «Тоттенхэм»: Гассанига, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Дэвис, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Лукас Моура (Кейн, 58), Алли, Сон Хын Мин (Ламела, 79).

    #Кубок английской лиги#фк арсенал лондон#фк тоттенхэм
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