«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка лиги

Футбол 20 декабря 2018 00:40 Источник: «Советский спорт»

В четвертьфинале Кубка английской лиги «Тоттенхэм» на поле стадиона «Эмирейтс» обыграл «Арсенал» со счетом 2:0.

У победителей встречи голами отметились Сон Хын-Мин и Деле Алли, забившие на 20-й и 59-й минутах соответственно.

Таким образом, «Тоттенхэм» вышел в полуфинал турнира. Своего следующего соперника «шпоры» узнают позднее.

Кубок английской лиги

1/4 финала

«Арсенал – «Тоттенхэм» – 2:0 (1:0)

Голы: Сон, 20; Алли, 59

«Арсенал»: Чех, Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос, Монреаль, Гендузи (Нкетиа, 65), Джака, Рэмзи, Мхитарян (Косьельни, 46), Ивоби (Ляказетт, 58), Торрейра, Обамеянг.

«Тоттенхэм»: Гассанига, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Дэвис, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Лукас Моура (Кейн, 58), Алли, Сон Хын Мин (Ламела, 79).