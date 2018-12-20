Унаи Эмери: Озил не попал в заявку на матч с "Тоттенхэмом" по тактическим соображениям

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери высказался по поводу отсутствия полузащитника Месута Озила в заявке на матч с "Тоттенхэмом".
- Это просто решение по тактическим соображениям. Я выбрал именно такой состав, потому что посчитал, что он лучше подходит для этого матча.
Я думаю о каждом игроке. У нас 24-25 футболистов. Когда играет один, другой нет. Это мое решение. Оно было обусловлено тактикой, - заявил Эмери.
"Арсенал" уступил принципиальному сопернику в матче 1/4 финала Кубка английской лиги со счетом 0:2.