Унаи Эмери: Озил не попал в заявку на матч с "Тоттенхэмом" по тактическим соображениям

Футбол 20 декабря 2018 16:29 Источник: Goal.com Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери высказался по поводу отсутствия полузащитника Месута Озила в заявке на матч с "Тоттенхэмом".

- Это просто решение по тактическим соображениям. Я выбрал именно такой состав, потому что посчитал, что он лучше подходит для этого матча.

Я думаю о каждом игроке. У нас 24-25 футболистов. Когда играет один, другой нет. Это мое решение. Оно было обусловлено тактикой, - заявил Эмери.

"Арсенал" уступил принципиальному сопернику в матче 1/4 финала Кубка английской лиги со счетом 0:2.