Клаудио Раньери: Моуринью и Конте - сердце футбола, они еще вернутся

Футбол 20 декабря 2018 19:34 Источник: Sky Sports Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер «Фулхэма» Клаудио Раньери поделился мнением об уходе Жозе Моуринью из «Манчестер Юнайтед».

- Я думаю, что такие люди, как Моуринью, скоро вернутся. Это также касается Антонио Конте. Эти тренеры - сердце футбола. Они побеждали в каждой стране.

И это хорошо, что любой тренер может видеть их на стадионе, – заявил Раньери.

Напомним, на этой неделе Жозе Моуринью был уволен из "МЮ". Временным наставником команды был назначен норвежец Олле Гуннар Сульшер.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" может провести переговоры с Конте, который ранее возглавлял "Ювентус", "Челси" и сборную Италии.