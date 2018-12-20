Олег Фоменко: Потеря Мамаева не сильно сказалась на «Краснодаре»

Футбол 20 декабря 2018 20:57 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Тренер «Краснодара» Олег Фоменко рассказал о планах на вторую часть сезона чемпионата России, а также прокомментировал ситуацию с Павлом Мамаевым.

«Когда все случилось, был в недоумении. Мое отношение к этому? Конечно, отрицательное. Вы же сами видите, мы идем на втором месте. Команда как играла, так и играет. Поэтому я бы не сказал, что потеря Мамаева сильно сказалась на команде.

«Краснодару» нужно укрепление в середину поля. Что касается задач — побеждать в каждом матче. А там уже сезон покажет, что мы заработали. Надо выиграть как можно больше встреч», - приводит слова Фоменко Sport24.ru.

«Краснодар» после 17 туров РПЛ занимает второе место в турнирной таблице, отставая на одно очко от лидирующего «Зенита».