Российские клубы претендуют на защитника «Браги» Сантоса

Футбол 21 декабря 2018 11:13 Источник: «Газета.Ru» Автор: Липкин Антон

Бразилец проводит первый сезон в клубе.

Защитник «Браги» Пабло Сантос заинтересовал российские клубы, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Globo Esporte. При этом источник не уточняет, где именно может продолжить карьеру 26-летний бразилец.

Также на Сантоса претендуют «Хоффенхайм» и «Сент-Этьен». В контракте Сантоса с «Брагой», который рассчитан до 2023 года, указана сумма отступных в размере 20 миллионов евро.

Выступающий на позиции центрального защитника Сантос перешел в «Брагу» минувшим летом после одного сезона в другом клубе из Португалии – «Маритиму». В 14 матчах за «Брагу» он забил три гола.

Ранее он выступал в Бразилии за «Пайсанду».