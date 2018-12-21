Российские клубы претендуют на защитника «Браги» Сантоса

Бразилец проводит первый сезон в клубе.
Защитник «Браги» Пабло Сантос заинтересовал российские клубы, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Globo Esporte. При этом источник не уточняет, где именно может продолжить карьеру 26-летний бразилец.
Также на Сантоса претендуют «Хоффенхайм» и «Сент-Этьен». В контракте Сантоса с «Брагой», который рассчитан до 2023 года, указана сумма отступных в размере 20 миллионов евро.
Выступающий на позиции центрального защитника Сантос перешел в «Брагу» минувшим летом после одного сезона в другом клубе из Португалии – «Маритиму». В 14 матчах за «Брагу» он забил три гола.
Ранее он выступал в Бразилии за «Пайсанду».