Айртон Лукас: Сразу согласился перейти в «Спартак», потому что это великий клуб

Футбол 21 декабря 2018 13:47 Источник: ФК «Спартак» Автор: Липкин Антон

Бразилец подписал долгосрочный контракт с красно-белыми.

Защитник «Спартака» Айртон Лукас рассказал о том, почему перешел в московский клуб.

– Знал, что это самый большой клуб в России, самый титулованный и популярный, – приводит слова Айртона официальный сайт клуба. – А теперь убедился в этом. Еще раз посмотрел видео, на котором болельщики выбегают на поле в чемпионском матче. Очень круто! Кстати, я сразу согласился на предложение перейти в «Спартак». Без раздумий.

– Почему?

– Именно потому, что это великий клуб для России; в Бразилии знают об этом. И теперь я горю желанием поскорее выйти на поле в красно-белой форме, чтобы проявить себя.

– И холодов российских не боитесь?

– Нужно привыкнуть, понятное дело. Я вот сегодня у кромки поля впервые в жизни потрогал снег, представляете! Но не думаю, что морозы станут для меня большой проблемой. Да и жаркое лето здесь тоже бывает.

Воспитанник клуба АБС ранее играл за «Флуминенсе», в который перешел в 2014 году и через год дебютировал в основной команде. В 2016 году Лукас выступал на правах аренды за «Мадурейру», а в 2017-м – за «Лондрину».

В 2018 году защитник провел 28 матчей за «Флуминенсе» в чемпионате Бразилии и десять – в Южноамериканском кубке и отметился одной голевой передачей.

Лукас присоединится к «Спартаку» на первом зимнем сборе, который пройдет с 9 по 16 января в Дубае.