Айртон Лукас: Я фланговый защитник, но очень люблю атаковать

Футбол 21 декабря 2018 14:03 Источник: ФК «Спартак» Автор: Липкин Антон

Бразилец подписал контракт со «Спартаком».

Защитник «Спартака» Айртон Лукас рассказал о своих татуировках и игровых качествах.

– Губы – это посвящение моей маме, – приводит слова Айртона официальный сайт клуба. – Мамы ведь любят целовать своих сыновей.

– А молния в честь вашей скорости на поле?

– Это знак супергероя. Флэш – человек-молния! Я с детства его обожаю. Но мне до таких суперспособностей, конечно, далеко.

– Тем не менее многие отмечают, что именно скорость – ваш главный футбольный козырь.

– Бегаю быстро, это правда. Я фланговый защитник, но очень люблю атаковать. Чувствую, что нужно прибавить в оборонительных навыках, потому что современный футбол требует баланса, умения в равной степени помогать атаке и защищаться. Хочу приносить максимум пользы команде на всем поле.

Воспитанник клуба АБС ранее играл за «Флуминенсе», в который перешел в 2014 году и через год дебютировал в основной команде. В 2016 году Лукас выступал на правах аренды за «Мадурейру», а в 2017-м – за «Лондрину».

В 2018 году защитник провел 28 матчей за «Флуминенсе» в чемпионате Бразилии и десять – в Южноамериканском кубке и отметился одной голевой передачей.

Лукас присоединится к «Спартаку» на первом зимнем сборе, который пройдет с 9 по 16 января в Дубае.