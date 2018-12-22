Краневиттер хочет уйти из «Зенита»

Аргентинский полузащитник Матиас Краневиттер признался, что хочет покинуть «Зенит».
- Моя идея состоит в том, чтобы покинуть «Зенит», потому что я не играю. Хочу снова вызываться в сборную Аргентины. Посмотрим, как все будет. Я еще не разговаривал со своим агентом, но сделаю это в ближайшие дни, - цитирует 25-летнего футболиста Agencia Iam.
Краневиттер также заявил, что пока не контактировал с «Ривер Плейтом», несмотря на сообщения СМИ о возможном возвращении в родной клуб.
Матиас перешел в «Зенит» из мадридского «Атлетико» в августе 2017 года. Он принял участие только в пяти матчах текущего сезона РПЛ.