Капитан «Томи» подаст на разрыв контракта, если не будут выплачены задолженности

Футбол 22 декабря 2018 18:30 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Капитан «Томи» Сергей Зуйков принял решение обратиться в Палату по разрешениям споров РФС на разрыв контракта, если перед ним не будут выплачены задолженности, сообщает «Матч ТВ».

По данным издания, долги перед игроками «Томи» составляют больше трех месяцев, а перед теми, кто выступал за команду с весны – около 4,5-5.

Стоит отметить, что правами на 25-летнего игрока владеет «Зенит». Если арендный договор будет разорван, футболист де-юре вернется в петербургский клуб, который и решит его дальнейшую судьбу.

Напомним, Зубков в составе «Томи» в текущем первенстве ФНЛ принял участие в 22 матчах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.