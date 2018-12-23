«Монако» без Головина проиграл последней команде лиги 1 - Советский спорт
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    • Футбол23 декабря 2018 01:18Источник: «Советский спорт»

    «Монако» без Головина проиграл последней команде лиги 1

    В матче 19-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле уступил «Генгаму» со счетом 0:2.

    У победителей встречи голами отметились Марку Тюрам и Нолан Ру, забившие на 68-й и 75-й минута соответственно.

    Российский полузащитник хозяев поля Александр Головин участия в матче не принимал из-за дисквалификации, которую он получил за грубый фол на Набиле Фекире в 18-м туре чемпионата Франции с «Лионом» (0:3).

    «Монако» потерпел второе поражение кряду, 11-е – в сезоне и занимает 19-е место в турнирной таблице, а «Генгам» расположился на последней, 20-й строчке, имея в активе 11 очков.

    В следующем туре монегаски 13 января на выезде сыграют с «Марселем», а подопечные Жослена Гурвеннека днем ранее примут «Сент-Этьен».

    #лига 1#фк монако#фк генгам#головин александр сергеевич
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