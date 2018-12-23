Александр Аверьянов: В чемпионы «Спартак» вытащил Промес - Советский спорт
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    • Футбол23 декабря 2018 16:36Источник: «Московский комсомолец»

    Александр Аверьянов: В чемпионы «Спартак» вытащил Промес

    Заслуженным тренер России Александр Аверьянов считает, что главной причиной проблем в игре «Спартака» - отъезд Промеса.

    - Вы удивитесь, но с точки зрения результата эта потеря серьезнее некоего разлада в коллективе. Верю, что с приходом Кононова многое должно измениться в лучшую сторону, но замену игроку, забившему 59 голов, найти нелегко. Именно он вытащил «Спартак» в чемпионы. Пока вижу «Спартак» четвертым, - приводит слова Аверьянова «Московский комсомолец».

    Добавим, что после 17 туров «Спартак», набрав 28 очков, занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» шесть баллов.

    #аверьянов александр#рпл#Футбол-Россия#фк спартак#промес квинси
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