Александр Аверьянов: В чемпионы «Спартак» вытащил Промес

Футбол 23 декабря 2018 16:36 Источник: «Московский комсомолец»

Заслуженным тренер России Александр Аверьянов считает, что главной причиной проблем в игре «Спартака» - отъезд Промеса.

- Вы удивитесь, но с точки зрения результата эта потеря серьезнее некоего разлада в коллективе. Верю, что с приходом Кононова многое должно измениться в лучшую сторону, но замену игроку, забившему 59 голов, найти нелегко. Именно он вытащил «Спартак» в чемпионы. Пока вижу «Спартак» четвертым, - приводит слова Аверьянова «Московский комсомолец».

Добавим, что после 17 туров «Спартак», набрав 28 очков, занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» шесть баллов.