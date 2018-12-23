«Интер»: Наингголан отстранен от футбольной деятельности по дисциплинарным причинам

Футбол 23 декабря 2018 19:08 Источник: ФК «Интер»

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан временно отстранен от футбольной деятельности по дисциплинарным причинам, сообщает пресс-служба «нерадзурри».

Сроки отстранения и другие подробности не уточняются. По информации ряда итальянских СМИ, таким образом руководство клуба наказало бельгийца за систематические опоздания на тренировки.

Напомним, Наингголан перешел в «Интер» из «Ромы» летом 2018 года за 38 миллионов евро. В текущем сезоне 30-летний хавбек в составе черно-синих принял участие в 15 играх и забил три мяча.