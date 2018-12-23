Тьерри Анри: Перерыв в чемпионате должен положительно сказаться на состоянии команды

Футбол 23 декабря 2018 20:22 Источник: ФК «Монако»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри – о поражении от «Генгама» (0:2) в матче 19-го тура чемпионата Франции.

– Мы проиграли. Это тяжелое поражение, мы хотели покинуть зону вылета до перерыва в чемпионате и у нас это не получилось.

Мы провели солидную четверть часа, которая мне понравилась, но после того, как у нас не прошло два-три паса, мы потеряли уверенность в себе. Это сказалось во втором тайме, первый гол «Генгама» случился после нашей атаки. Я должен разобрать нашу потерю уверенности в себе и факт того, что у нас появились проблемы с желанием играть.

Это действительно тяжелое поражение, нужно будет вернуться к работе, чтобы найти новую формулу успеха. Перерыв в чемпионате должен положительно сказаться на психологическом состоянии команды. Я не могу попасть в голову к игрокам, но после успехов с «Амьеном» и «Каном», мы условились, что хотим победить «Генгам». Не стоит опускать руки, нужно продолжать работать, как я уже это говорил после побед.