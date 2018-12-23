Олег Корнаухов: Почеттино ставит классную игру, у «Тоттенхэма» появился свой стиль - Советский спорт
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    • Футбол23 декабря 2018 22:04Источник: Телеканал «Матч ТВ»

    Олег Корнаухов: Почеттино ставит классную игру, у «Тоттенхэма» появился свой стиль

    Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал результат матча 18-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом» (2:6).

    - Подбор футболистов у «Тоттенхэма» очень хорош. Почеттино ставит классную игру, у команды появился свой стиль. Другое дело, что не хватает титулов, но надо понимать, что в Англии сделать это крайне тяжело. Сейчас в АПЛ уже не топ-4 команды, а топ-6.

    «Тоттенхэм» не выиграет чемпионат, они будут бороться за четверку и места в Лиги чемпионов. В матче против «Эвертона» у «Тоттенхэма» залетало почти все, что можно. Уровень мастерства футболистов «шпор» выше, чем у «Эвертона». «Тоттенхэм» - прекрасная команда, но не дотягивает до «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», - сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Добавим, что после 18 туров «Тоттенхэм», набрав 42 очка, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре лондонский клуб на своем поле сыграет против «Борнмута».

    #апл#фк тоттенхэм#фк эвертон#почеттино маурисио#корнаухов олег
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