Олег Корнаухов: Почеттино ставит классную игру, у «Тоттенхэма» появился свой стиль

Футбол 23 декабря 2018 22:04 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал результат матча 18-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом» (2:6).

- Подбор футболистов у «Тоттенхэма» очень хорош. Почеттино ставит классную игру, у команды появился свой стиль. Другое дело, что не хватает титулов, но надо понимать, что в Англии сделать это крайне тяжело. Сейчас в АПЛ уже не топ-4 команды, а топ-6.

«Тоттенхэм» не выиграет чемпионат, они будут бороться за четверку и места в Лиги чемпионов. В матче против «Эвертона» у «Тоттенхэма» залетало почти все, что можно. Уровень мастерства футболистов «шпор» выше, чем у «Эвертона». «Тоттенхэм» - прекрасная команда, но не дотягивает до «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», - сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что после 18 туров «Тоттенхэм», набрав 42 очка, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре лондонский клуб на своем поле сыграет против «Борнмута».