СМИ: «Челси» предложил услуги Кэйхилла «Интеру» и «Роме»

33-летний англичанин не входит в планы главного тренера "синих" Маурицио Сарри.
Лондонский «Челси» предложил «Роме», а также миланскому «Интеру» приобрести защитника Гари Кэхилла, сообщает Tuttomercatoweb.
Отмечается, что агент игрока поддерживает идею с переездом в чемпионат Италии.
Ранее сообщалось, что футболист станет игроком "Милана", однако, итальянский клуб отказался от его приглашения и работает над переходом хавбека "Челси" Сеска Фабрегаса.
Добавим, что контракт Кэйхилла с лондонцами рассчитан до июня 2019 года.