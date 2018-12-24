СМИ: «Челси» предложил услуги Кэйхилла «Интеру» и «Роме»

Футбол 24 декабря 2018 08:22 Источник: Tuttomercatoweb Автор: Гичунцев Артур

33-летний англичанин не входит в планы главного тренера "синих" Маурицио Сарри.

Лондонский «Челси» предложил «Роме», а также миланскому «Интеру» приобрести защитника Гари Кэхилла, сообщает Tuttomercatoweb.

Отмечается, что агент игрока поддерживает идею с переездом в чемпионат Италии.

Ранее сообщалось, что футболист станет игроком "Милана", однако, итальянский клуб отказался от его приглашения и работает над переходом хавбека "Челси" Сеска Фабрегаса.

Добавим, что контракт Кэйхилла с лондонцами рассчитан до июня 2019 года.