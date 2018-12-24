«Реал» проявляет интерес к Фекиру - Советский спорт
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    • Футбол24 декабря 2018 10:12Источник: MarcaАвтор: Гичунцев Артур

    «Реал» проявляет интерес к Фекиру

    Этим летом француз был близок к переходу в "Ливерпуль".

    Хавбек "Лиона" Набиль Фекир может перебраться в чемпионат Испании. Его агент вышел на связь с мадридским "Реалом", сообщает MARCA.

    Отмечается, что чемпион мира может заменить в составе "сливочных" хорватского полузащитника Луку Модрича, который может перебраться в "Интер" зимой 2019 года.

    Ранее сообщалось, что Фекир получил предложения от "Челси", "Ювентуса" и "Барселоны".

    В нынешнем сезоне хавбек "Лиона" сыграл 16 матчей, забил 6 голов и отдал 4 голевых паса.

    #лига 1#испанская примера#фк реал мадрид#фк лион#фекир набиль#Возможные трансферы
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