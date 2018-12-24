«Реал» проявляет интерес к Фекиру

Футбол 24 декабря 2018 10:12 Источник: Marca Автор: Гичунцев Артур

Этим летом француз был близок к переходу в "Ливерпуль".

Хавбек "Лиона" Набиль Фекир может перебраться в чемпионат Испании. Его агент вышел на связь с мадридским "Реалом", сообщает MARCA.

Отмечается, что чемпион мира может заменить в составе "сливочных" хорватского полузащитника Луку Модрича, который может перебраться в "Интер" зимой 2019 года.

Ранее сообщалось, что Фекир получил предложения от "Челси", "Ювентуса" и "Барселоны".

В нынешнем сезоне хавбек "Лиона" сыграл 16 матчей, забил 6 голов и отдал 4 голевых паса.