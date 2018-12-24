Люк Шоу: Люди должны уважать Моуринью, он выиграл три трофея в течение сезона

Футбол 24 декабря 2018 10:38 Источник: Evening Standard Автор: Гичунцев Артур

Португалец покинул клуб на прошлой неделе.

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу высказался об уходе Жозе Моуринью с поста наставника "красных дьяволов".

"Неприятно переживать подобные ситуации, но я думаю, что игроки проявили уважение.

Возможно, люди очень быстро забыли, что он сделал для "МЮ", а сделал много. Моуринью привел команду к трем трофеям в течение сезона, поэтому люди должны уважать его", – цитирует Шоу Evening Standard.

Напомним, специалист начал работу с английский клубом в 2016 году. За это время команда под его руководством выиграла Лигу Европы, серебряные медали АПЛ, а также Кубок лиги и Суперкубок Англии.

В текущем сезоне "МЮ" расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему "Ливерпулю" 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с "ПСЖ".