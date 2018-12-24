Роман Орещук: Больших изменений в «Зените» не будет: только 2-3 трансфера

Футбол 24 декабря 2018 11:02 Источник: «Спорт уик-энд» Автор: Гичунцев Артур

На данный момент питерский клуб занимает 1-е место в таблице РПЛ.

Известный российский агент Роман Орещук высказался о планах "Зенита" на зимнее трансферное окно.

"Однозначно нужно кого-то приобретать и с кем-то расставаться. Как я понимаю, больших изменений в «Зените» не будет: только 2-3 трансфера.

В Питере однозначно хотят купить левого защитника. Непонятно, что будет дальше с Кокориным. Если его скоро не выпустят, то команде нужен нападающий. Ну и, наверное, край, как минимум один. Вот три позиции, которые следовало бы укрепить питерцам", – цитирует Орещука «Спорт уик-энд».

Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы продлел арест Александра Кокорина до 8 февраля 2019 года.