Роман Орещук: Больших изменений в «Зените» не будет: только 2-3 трансфера - Советский спорт
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    • Футбол24 декабря 2018 11:02Источник: «Спорт уик-энд»Автор: Гичунцев Артур

    Роман Орещук: Больших изменений в «Зените» не будет: только 2-3 трансфера

    На данный момент питерский клуб занимает 1-е место в таблице РПЛ.

    Известный российский агент Роман Орещук высказался о планах "Зенита" на зимнее трансферное окно.

    "Однозначно нужно кого-то приобретать и с кем-то расставаться. Как я понимаю, больших изменений в «Зените» не будет: только 2-3 трансфера.

    В Питере однозначно хотят купить левого защитника. Непонятно, что будет дальше с Кокориным. Если его скоро не выпустят, то команде нужен нападающий. Ну и, наверное, край, как минимум один. Вот три позиции, которые следовало бы укрепить питерцам", – цитирует Орещука «Спорт уик-энд».

    Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы продлел арест Александра Кокорина до 8 февраля 2019 года.

    #Футбол-Россия#Возможные трансферы#фк зенит#орещук роман
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