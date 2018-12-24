Касаев может продолжить карьеру в «Сочи»

Футбол 24 декабря 2018 11:49 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Первую часть сезона полузащитник провел в «Балтике».

Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев может перейти в «Сочи», сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

С июля прошлого года 32-летний игрок выступает на правах аренды за «Балтику». Но взявший курс на оптимизацию бюджета клуб из Калининграда не против, чтобы Касаев покинул команду до окончания срока соглашения с «Локомотивом», которое рассчитано до конца сезона.

При этом по информации источника интерес к полузащитнику проявляют и другие клубы, хотя «Сочи» остается главным претендентом.

В нынешнем сезоне на счету Касаева два гола и четыре результативные передачи в 22 матчах за «Балтику».

После 24 туров «Сочи» занимает шестое место, набрав одинаковое количество очков с «Чертаново» и «Нижним Новгородом», которые располагаются выше.

Добавим, что контракт Касаева с «Локомотивом» заканчивается в июне 2019 года.