Касаев может продолжить карьеру в «Сочи» - Советский спорт
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    • Футбол24 декабря 2018 11:49Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

    Касаев может продолжить карьеру в «Сочи»

    Первую часть сезона полузащитник провел в «Балтике».

    Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев может перейти в «Сочи», сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

    С июля прошлого года 32-летний игрок выступает на правах аренды за «Балтику». Но взявший курс на оптимизацию бюджета клуб из Калининграда не против, чтобы Касаев покинул команду до окончания срока соглашения с «Локомотивом», которое рассчитано до конца сезона.

    При этом по информации источника интерес к полузащитнику проявляют и другие клубы, хотя «Сочи» остается главным претендентом.

    В нынешнем сезоне на счету Касаева два гола и четыре результативные передачи в 22 матчах за «Балтику».

    После 24 туров «Сочи» занимает шестое место, набрав одинаковое количество очков с «Чертаново» и «Нижним Новгородом», которые располагаются выше.

    Добавим, что контракт Касаева с «Локомотивом» заканчивается в июне 2019 года.

    #фнл#фк балтика#касаев алан#фк сочи#рпл#фк локомотив#Возможные трансферы#Футбол-Россия
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