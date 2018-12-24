Агент Краневиттера опроверг информацию о желании аргентинца покинуть «Зенит»

Футбол 24 декабря 2018 13:56 Источник: «РИА Новости» Автор: Гичунцев Артур

Хавбек перебрался в чемпионат России летом 2017 года из мадридского "Атлетико".

Эрнан Берман, агент полузащитника "Зенита" Матиаса Краневиттера, опроверг информацию о том, что его подопечный хочет сменить клубную прописку.

Ранее в аргентинском издании Iamnoticias было опубликовано интервью полузащитника, где он рассказал, что подумывает об уходе из "Зенита" в связи с малым количеством игровой практики.

"Сказанное в интервью – неправда. Матиас такого не говорил", – заявил Берман агентству "РИА Новости".

Напомним, 25-летний полузащитник провел в текущем сезоне 12 матчей и отдал 2 голевых паса. Его контракт с "Зенитом" действует до 2021 года.