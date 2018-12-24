Агент Краневиттера опроверг информацию о желании аргентинца покинуть «Зенит» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 16:30
    Барыс
    Адмирал
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Салават Юлаев
    Локомотив
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Авангард
    Сибирь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ХК Сочи
    Торпедо
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ЦСКА
    Нефтехимик
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо Мн
    Ак Барс
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 12:30
    Амур
    Витязь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 14:30
    Куньлунь Ред Стар
    СКА
    0
    0
    • Футбол24 декабря 2018 13:56Источник: «РИА Новости»Автор: Гичунцев Артур

    Агент Краневиттера опроверг информацию о желании аргентинца покинуть «Зенит»

    Хавбек перебрался в чемпионат России летом 2017 года из мадридского "Атлетико".

    Эрнан Берман, агент полузащитника "Зенита" Матиаса Краневиттера, опроверг информацию о том, что его подопечный хочет сменить клубную прописку.

    Ранее в аргентинском издании Iamnoticias было опубликовано интервью полузащитника, где он рассказал, что подумывает об уходе из "Зенита" в связи с малым количеством игровой практики.

    "Сказанное в интервью – неправда. Матиас такого не говорил", – заявил Берман агентству "РИА Новости".

    Напомним, 25-летний полузащитник провел в текущем сезоне 12 матчей и отдал 2 голевых паса. Его контракт с "Зенитом" действует до 2021 года.

    #Футбол-Россия#РПЛ#фк зенит#краневиттер матиас#Возможные трансферы
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта