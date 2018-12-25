«Урал» расторг контракт с 24-летним полузащитником Евсеевым - Советский спорт
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Футбол25 декабря 2018 12:36Источник: ФК «Урал»Автор: Сметанникова Дарья

«Урал» расторг контракт с 24-летним полузащитником Евсеевым

«Урал» сообщил о разрыве контракта с полузащитником команды Алексеем Евсеевым.

Соглашение с 24-летним футболистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Воспитанник «Зенита» Евсеев перешел в «Урал» в 2017 году. В нынешнем сезоне он провел семь матчей за екатеринбургский клуб, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

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