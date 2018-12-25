«Урал» расторг контракт с 24-летним полузащитником Евсеевым

Футбол 25 декабря 2018 12:36 Источник: ФК «Урал» Автор: Сметанникова Дарья

«Урал» сообщил о разрыве контракта с полузащитником команды Алексеем Евсеевым.

⚡️ОФИЦИАЛЬНО: Расторгнут контракт с полузащитником Алексеем Евсеевым. Футболист, выступавший в нашей команде с лета 2017 года, покидает #ФКУрал по взаимному согласию сторон. Мы благодарим Алексея за яркую игру в нашем клубе и желаем успешного продолжения спортивной карьеры! pic.twitter.com/XZw9zGOES7 — ФК Урал (@FCURAL) 25 декабря 2018 г.

Соглашение с 24-летним футболистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Воспитанник «Зенита» Евсеев перешел в «Урал» в 2017 году. В нынешнем сезоне он провел семь матчей за екатеринбургский клуб, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.