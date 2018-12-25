«Тамбов» проведет сборы в Турции и на Кипре

Футбол 25 декабря 2018 23:27 Источник: ФК «Тамбов»

Футбольный клуб «Тамбов» начнет подготовку к весенней части текущего сезона первенства ФНЛ 8 января, сообщает официальный сайт клуба.

Первый втягивающий учебно-тренировочный сбор пройдет в тамбовском манеже и продлится десять дней. В это время запланирован один контрольный поединок с воронежским «Факелом».

Второй сбор «Тамбов» проведет в турецком городе Белек с 20 января по 2 февраля. В Турции подопечные Мурата Искакова проведут три спарринга.

Затем с 7 по 22 февраля «Тамбов» сыграет на Кубке ФНЛ, который пройдет на Кипре в городе Пафос.

Завершится подготовка к весенней части сезона в Тамбове, где пройдет заключительный недельный тренировочный цикл, после чего команда отправится на первую официальную игру календарного года в Саранск.