Владимир Стогниенко: Смолов уже не выйдет на уровень Икарди - Советский спорт
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Футбол26 декабря 2018 08:32Источник: ProstoProSportАвтор: Гичунцев Артур

Владимир Стогниенко: Смолов уже не выйдет на уровень Икарди

В текущем сезоне нападающий провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевых паса.

Известный российский комментатор Владимир Стогниено – о выступлении Федора Смолова за московский "Локомотив".

"Он был лучшим бомбардиром нашего чемпионата два сезона подряд, но в Лиге чемпионов Смолов толком еще не играл. В сборной России лидером не стал.

Думаю, пройдет пару месяцев, и он в «Локомотиве» будет играть хорошо. Вполне возможно, что будет забивать много голов и в РПЛ, и в еврокубках.

С другой стороны, Смолову уже 28 лет, и если смотреть на вещи объективно, то на уровень Икарди он уже не выйдет", – цитирует Стогниенко ProstoProSport.

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