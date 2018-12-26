Матюди получил за победу на чемпионате мира 330 тысяч долларов, и пожертвовал всю сумму на благотворительность - Советский спорт
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Футбол26 декабря 2018 13:23Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Матюди получил за победу на чемпионате мира 330 тысяч долларов, и пожертвовал всю сумму на благотворительность

Турнир прошел в России.

Хавбек "Ювентуса" и сборной Франции Блез Матюиди получил 330 тысяч долларов за победу национальной команды на чемпионате мира в России. Игрок отметил, что всю сумму передал на благотворительность.

"Каждый сам решает, как ему поступить с деньгами. Лично я решил передать свои на благотворительность. Я согласен с Мбаппе, который говорит, что мы очень много зарабатываем. Для нас это небольшая сумма, но она может серьезно помочь любому фонду.

Самое главное, что мы делаем это от души. Детские улыбки делают меня счастливым", – цитирует Матюиди Journal du Dimanche.

Напомним, в финале подопечные Дидье Дешама обыграли сборную Хорватии со счетом 4:2.

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