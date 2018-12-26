Раджа Наингголан: Хочу вернуться в «Рому». Может, Тотти сумеет помочь?

Футбол 26 декабря 2018 13:47 Источник: La Gazzetta dello Sport Автор: Гичунцев Артур

Бельгиец защищал цвета "волков" с 2014 по 2018 год.

Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан хочет покинуть миланский клуб и вернуться в "Рому". Об этом футболист заявил одному из своих друзей.

"Хочу вернуться. Они делают все, чтоб я ушел, но все в порядке. Я всегда показывал себя с хорошей стороны и молчал.

У меня до сих пор отличные отношения с Тотти. Может, он сумеет помочь? Но тогда мне придется устроить бардак, понимаешь?", – приводит слова Наингголана La Gazzetta Dello Sport.

Ранее сообщалось, что Наингголан пропустит ближайший матч команды по решению руководства.

В текущем сезоне полузащитник провел 15 матчей и забил 3 гола.