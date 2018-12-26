Футбол 26 декабря 2018 14:37 Источник: Чемпионат.com Автор: Липкин Антон

Это произойдет, если в клуб придут Трабукки и Гурцкая.

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Оренбург», сообщает «Чемпионат.com».

Такое развитие событий возможно, если за трансферы в клубе будут отвечать агенты Марко Трабукки и Тимур Гурцкая, которые раньше сотрудничали с итальянцем в «Спартаке».

В случае назначения в «Оренбург» Каррера будет получать один миллион евро в год, а обеспечивать его зарплату будет спонсор клуба «ГазпромдобычаОренбург».

Напомним, после 16 туров «Оренбург» под руководством Владимира Федотова набрал 22 очка и занимает десятое место в турнирной таблице премьер-лиги.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года и был отправлен в отставку 22 октября.