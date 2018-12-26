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Футбол26 декабря 2018 14:37Источник: Чемпионат.comАвтор: Липкин Антон

Каррера может возглавить «Оренбург»

Это произойдет, если в клуб придут Трабукки и Гурцкая.

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Оренбург», сообщает «Чемпионат.com».

Такое развитие событий возможно, если за трансферы в клубе будут отвечать агенты Марко Трабукки и Тимур Гурцкая, которые раньше сотрудничали с итальянцем в «Спартаке».

В случае назначения в «Оренбург» Каррера будет получать один миллион евро в год, а обеспечивать его зарплату будет спонсор клуба «ГазпромдобычаОренбург».

Напомним, после 16 туров «Оренбург» под руководством Владимира Федотова набрал 22 очка и занимает десятое место в турнирной таблице премьер-лиги.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года и был отправлен в отставку 22 октября.

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