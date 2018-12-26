Это произойдет, если в клуб придут Трабукки и Гурцкая.
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Оренбург», сообщает «Чемпионат.com».
Такое развитие событий возможно, если за трансферы в клубе будут отвечать агенты Марко Трабукки и Тимур Гурцкая, которые раньше сотрудничали с итальянцем в «Спартаке».
В случае назначения в «Оренбург» Каррера будет получать один миллион евро в год, а обеспечивать его зарплату будет спонсор клуба «ГазпромдобычаОренбург».
Напомним, после 16 туров «Оренбург» под руководством Владимира Федотова набрал 22 очка и занимает десятое место в турнирной таблице премьер-лиги.
Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года и был отправлен в отставку 22 октября.