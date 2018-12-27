«Уфа» выпустила новогодний ролик. Кириченко отправил Кротова поздравить «Спартак»

Футбол 27 декабря 2018 09:51 Источник: ФК «Уфа» Автор: Сметанникова Дарья

Футболисты и тренерский штаб «Уфы» поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

В видеоролике главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко дал задание нескольким футболистам поздравить клубы российской премьер-лиги.

Футбольный клуб «Уфа» поздравляет всех наших болельщиков, всю Россию и все команды российской Премьер-Лиги с наступающим 2019-м годом! Желаем крепкого здоровья, семейного уюта и, конечно, только радостных эмоций в новом году! pic.twitter.com/VVbxGrZNCf — ФК УФА (@UfaFc) 27 декабря 2018 г.

Полузащитник Вячеслав Кротов отправится в «Спартак», Игорь Дивеев – в «Арсенал», Данил Круговой – в «Зенита», а Кэтэлин Карп – в «Ростов».

«Уфа» после 17 туров РПЛ занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка.