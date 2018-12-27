«Уфа» выпустила новогодний ролик. Кириченко отправил Кротова поздравить «Спартак» - Советский спорт
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Футбол27 декабря 2018 09:51Источник: ФК «Уфа»Автор: Сметанникова Дарья

«Уфа» выпустила новогодний ролик. Кириченко отправил Кротова поздравить «Спартак»

Футболисты и тренерский штаб «Уфы» поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

В видеоролике главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко дал задание нескольким футболистам поздравить клубы российской премьер-лиги.

Полузащитник Вячеслав Кротов отправится в «Спартак», Игорь Дивеев – в «Арсенал», Данил Круговой – в «Зенита», а Кэтэлин Карп – в «Ростов».

«Уфа» после 17 туров РПЛ занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка.

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