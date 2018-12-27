«Спартак» получил предложения от китайских клубов по Адриано - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол27 декабря 2018 11:32Автор: Сметанникова Дарья

«Спартак» получил предложения от китайских клубов по Адриано

Форвард «Спартака» Луис Адриано может перейти в чемпионат Китая.

Как сообщает Gauchazh, «Спартак» получил два официальных предложения от китайских клубов по поводу продажи бразильского нападающего.

Ранее сообщалось, что Адриано прилетит в Бразилию после матча шестого тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом», который состоялся 13 декабря. «Интернасьонал» планировал провести с форвардом переговоры на родине. Однако позже игрок опроверг слухи.

Адриано является воспитанником «Интернасьонала». В текущем сезоне 31-летний нападающий провел за «Спартак» 19 матчей, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.

#фк спартак#адриано луис#Возможные трансферы#чемпионат китая по футболу#рпл#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта