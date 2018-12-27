Алексей Сафонов: Больше поверю, что ЦСКА Головина вернет, чем «Спартак» Промеса

Футбол 27 декабря 2018 14:52 Источник: Телеканал «360°» Автор: Спирин Дмитрий

Футбольный агент Алексей Сафонов высказал мнение о возможном возвращении в «Спартак» голландского нападающего Квинси Промеса.

- Сейчас начнется трансферное окно, и каждый день будут кого-то куда-то отправлять и возвращать. Это было, есть и будет. Но с точки зрения реальности, честно говоря, я в таком возвращении сомневаюсь. Тем более учитывая менеджмент «Спартака». Я больше поверю, что ЦСКА Головина вернет, чем «Спартак» Промеса.

Для «Спартака» это был бы великолепный вариант, Промес там адаптирован. А как это на самом деле, черт его знает. Если бы у ЦСКА такая ситуация была, я бы действительно не удивился. Вспомнить хотя бы Вагнера Лава, которого у них называли «цыганским конем», потому что он уходил и возвращался. Другой пример — Думбия, которого продали за хорошие деньги итальянской «Роме», а потом вернули, и он помог чемпионами стать.

Испанцы все-таки немалые деньги заплатили, поэтому пока все это только на уровне слухов, как я думаю, — приводит слова Сафонова телеканал "360".

Квинси Промес перешел в «Севилью» примерно за 20 миллионов евро. Его контракт с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.