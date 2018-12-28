Алексей Сафонов: Кокорин и Мамаев принесут обществу больше пользы на поле

Футбол 28 декабря 2018 16:49 Источник: News.ru Автор: Липкин Антон

Кокорин и Мамаев арестованы до 8 февраля 2019 года.

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, чего ждет от следующего года.

«Во-первых, надо ждать нового президента Российского футбольного союза, – приводит News.ru слова Сафонова. – В еврокубках, к сожалению, остались последние из могикан у нас. Начнутся отборочные на чемпионат Европы, серьезное испытание.

Хотелось бы видеть больше молодых футболистов на поле, чтобы много перспективных ребят было в нашем чемпионате. Жду завершение истории с Мамаевым и Кокориным, ребята на футбольном поле принесут обществу гораздо больше пользы».

Напомним, Кокорин и Мамаев арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. 5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.