Илья Кухарчук – об увольнении спортивного директора «Томи»: Все ребята в шоке

Футбол 28 декабря 2018 20:45 Источник: «РИА Новости»

Защитник «Томи» Илья Кухарчук заявил, что футболисты клуба находятся в шоке от решения руководства уволить спортивного директора команды Игоря Кудряшова.

- Руководство клуба хочет уволить спортивного директора Игоря Кудряшова. Это самое настоящее чрезвычайное происшествие, все ребята в шоке и бурно реагируют на такое решение. От лица всей команды хочу заявить, что мы хотим продолжать работу с Кудряшовым. Игорь Владимирович добросовестно и качественно выполняет свою работу.

Ощущение, что решили сделать крайним Кудряшова, хотя он собирал эту команду, его вклад в спортивные успехи очень важен. В тяжелое время для «Томи», когда нет средств, он взял кредиты на свое имя и выплачивал нам деньги. В ситуациях, когда футболисты были готовы на крайние меры, он был посредником между нами и руководством, находил выход, сглаживал углы и не давал нам усомниться в руководителях клуба и региона, - приводит слова Кухарчука РИА «Новости».

Добавим, что после 24 туров первенства ФНЛ «Томь», набрав 46 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая на один балл от «Тамбова».