Джо Коул станет тренером в академии «Челси»

Футбол 28 декабря 2018 22:52 Источник: ФК «Челси»

Бывший полузащитник лондонского «Челси» Джо Коул вернется в клуб в 2019 году в качестве технического директора Академии.

Как сообщает пресс-служба клуба, 37-летний Коул будет работать в разных возрастных группах следующие шесть месяцев, в том числе с молодежной и резервной командами, одновременно посещая курсы для получения тренерской лицензии.

- Если говорить о будущем, я хочу оставаться в игре, я чувствую, что многое смогу дать как тренер. Я могу поделиться опытом с молодежью, чтобы они реализовывали мечты, как когда-то делал я, и это мое огромное желание, - рассказал Коул.



Напомним, что полузащитник выступал за «Челси» с 2003 по 2010 годы, трижды став чемпионом Англии, дважды обладателем Кубка Англии и Кубка Лиги.

В ноябре Коул объявил о завершении карьеры футболиста и желании стать тренером.