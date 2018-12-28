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Футбол28 декабря 2018 22:58Источник: Чемпионат.com

Агент Ригони: Эмилиано покинет «Зенит»

Хуан Крус Оллер, агент полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, сообщил, что игрок покинет российский клуб.

Ригони не вернется в «Зенит» в январе. Сообщения о его возвращении - неправда. Скажу больше: он покинет питерский клуб, - передает слова Оллера «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Ригони может вернуться в «Зенит».

Напомним, что Ригони перешел в «Зенит» летом 2017 года из «Индепендьенте» за 9 миллионов евро. Его контракт с российским клубом рассчитан до конца сезона-2020/21. В августе 25-летний аргентинец перешел в «Аталанту» на правах аренды.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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