Агент Ригони: Эмилиано покинет «Зенит»

Футбол 28 декабря 2018 22:58 Источник: Чемпионат.com

Хуан Крус Оллер, агент полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, сообщил, что игрок покинет российский клуб.

Ригони не вернется в «Зенит» в январе. Сообщения о его возвращении - неправда. Скажу больше: он покинет питерский клуб, - передает слова Оллера «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Ригони может вернуться в «Зенит».



Напомним, что Ригони перешел в «Зенит» летом 2017 года из «Индепендьенте» за 9 миллионов евро. Его контракт с российским клубом рассчитан до конца сезона-2020/21. В августе 25-летний аргентинец перешел в «Аталанту» на правах аренды.