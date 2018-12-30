ЦСКА предлагает 5,5 миллиона евро за форварда «Саутгемптона» Габбьядини - Советский спорт
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Футбол30 декабря 2018 15:57Источник: The Mirror

ЦСКА предлагает 5,5 миллиона евро за форварда «Саутгемптона» Габбьядини

ЦСКА заинтересован в переходе нападающего «Саутгемптона» Маноло Габбьядини.

Как сообщает британская The Mirror, главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль недоволен результативностью футболиста и не возражает против перехода форварда в другую команду. Отмечается, что российский клуб готов предложить за итальянского нападающего 5,5 миллиона евро.

В текущем сезоне 27-летний форвард провел 12 матчей за «Саутгемптон» в АПЛ и забил один мяч. Ранее он выступал за «Ювентус», «Наполи» и «Сампдорию».

Напомним, что Габбьядини перешел в «Саутгемптон» из «Наполи» в январе 2017 года за 17 миллионов евро. На данный момент портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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