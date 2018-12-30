«Что пишут на заборе Магнуссон и Сигурдссон? ХУ». ЦСКА спародировал «Лигу плохих шуток»

Футбол 30 декабря 2018 19:05 Источник: ПФК ЦСКА

ЦСКА выпустил новый выпуск шоу «Вечерний Гинер».

На этот раз армейцы спародировали программу «Лига плохих шуток», назвав ее «Лигой футбольных шуток». Участниками нового выпуска стали защитник Кирилл Набабкин и полузащитник Константин Кучаев.

Ранее ЦСКА выпустил ролик в стиле «Вечернего Урганта», главным героем которой стал президент клуба Евгений Гинер. Гостем программы стал главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко. В другом видео бразильские и исландские легионеры команды дегустировали традиционные российские новогодние блюда.