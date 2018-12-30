«Что пишут на заборе Магнуссон и Сигурдссон? ХУ». ЦСКА спародировал «Лигу плохих шуток» - Советский спорт
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Футбол30 декабря 2018 19:05Источник: ПФК ЦСКА

«Что пишут на заборе Магнуссон и Сигурдссон? ХУ». ЦСКА спародировал «Лигу плохих шуток»

ЦСКА выпустил новый выпуск шоу «Вечерний Гинер».

На этот раз армейцы спародировали программу «Лига плохих шуток», назвав ее «Лигой футбольных шуток». Участниками нового выпуска стали защитник Кирилл Набабкин и полузащитник Константин Кучаев.

Ранее ЦСКА выпустил ролик в стиле «Вечернего Урганта», главным героем которой стал президент клуба Евгений Гинер. Гостем программы стал главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко. В другом видео бразильские и исландские легионеры команды дегустировали традиционные российские новогодние блюда.

#Футбол-Россия#рпл#фк цска#набабкин кирилл#кучаев константин
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