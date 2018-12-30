Венсан Компани – о матче с «Ливерпулем»: Каждый, кто придет в четверг на стадион, должен быть готов сражаться - Советский спорт
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Футбол30 декабря 2018 19:40Источник: BBC

Венсан Компани – о матче с «Ливерпулем»: Каждый, кто придет в четверг на стадион, должен быть готов сражаться

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля».

- Как и всегда мы хотим победить. Это одна из тех ключевых игр, ради которых вы живете. Каждый, кто придет в четверг на стадион, должен быть готов сражаться и показать это им. Мы должны быть в состоянии продемонстрировать все, что умеем, - приводит слова Стерлинг BBC.

Добавим, что встреча «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» состоится в ближайший четверг, 3 января, на стадионе «Этихад» и начнется в 23:00 по московском у времени.

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